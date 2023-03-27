Kremlin Sözcüsü Peskov: "Batı’nın tehditleri Belarus’a nükleer silah yerleştirme planlarımızı değiştirmeyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah yerleştirme planından vazgeçmeyeceğini belirterek, "Batı’nın tehditleri Belarus’a nükleer silah yerleştirme planlarımızı değiştirmeyecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Belarus’a nükleer silahlar yerleştirme planıyla ilgili açıklama yaptı. Peskov, "Başkan, geçtiğimiz cumartesi günü gereken açıklamayı yaptı. Batı’nın tehditleri Belarus’a nükleer silah yerleştirme planlarımızı değiştirmeyecek" dedi.

Kuzey Akım petrol boru hatlarına yapılan saldırıların soruşturmalarıyla ilgili batılı ülkeler ile yaşadıkları sorunlara da değinen Peskov, batılı ülkelerin bu saldırıları örtbas etmek istediğini savunarak, "Batılı ülkeler bu konunun üstünü kapatmak ve gündemden düşürmek için çok çabalıyor. Ancak Rusya bu çabaları engelleyecek" dedi.

Rus ve Türk medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir görüşme yapacağına dair çıkan haberleri yalanlayan Peskov, "Hayır. Bu doğru değil" cevabını verdi.