Kremlin Sözcüsü Peskov: "AB’nin yaptırımlarına cevap verilecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin Rusya’ya dokuzuncu yaptırım paketini onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "AB’nin yaptırımlarına cevap verilecek" dedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 27 AB üyesi ülkenin temsilcileriyle Rusya’ya dokuzuncu yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlandığını açıklamasının ardından Kremlin’den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin kararına kendilerinin de cevap vereceğini belirterek, "Önce detayları inceleyelim, sonrasında verilecek yanıtı formülüze edelim" dedi.

G7 ve AB ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına da yanıt hazırlığında olduklarını hatırlatan Peskov, "Son detaylar üzerinde çalışmalar sürüyor. Bunun yakın zamanda karara alınmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Putin ve Modi, Ukrayna’daki durumu görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narenda Modi’nin bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Narenda Modi’nin talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna istikametindeki yaklaşımı üzerine temel değerlendirmelerde bulundu" dedi.

19 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’a bir ziyaret gerçekleştireceğini de duyuran Peskov, "Elbette ikili ilişkilerimiz, ticari ve ekonomik işbirliğimiz entegrasyon konularının içindedir. Tabii ki ülkelerimizdeki gelişmeler de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da Minsk’te ele alınacak" ifadelerini kullandı.