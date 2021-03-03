Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD ve AB’nin Navalny yaptırımları içişlerine müdahaleden başka bir şey değil"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD ve AB’nin Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin zehirlenmesi ve tutuklanmasını gerekçe göstererek, "ABD ve AB’nin Navalny yaptırımları içişlerine müdahaleden başka bir şey değil" dedi.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin zehirlendiği sonucuna varılması ve tutuklanması gerekçesiyle Rusya’ya yaptırım uygulamasına Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’dan tepki geldi. Alınan kararları Rusya’nın içişlerine müdahale olarak yorumlayan Peskov, “Bu türden her türlü yaptırımları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Zira yaptırımlar, bunlar olmadan da acınacak halde bulunan ilişkilere ciddi şekilde zarar veriyor, yani Rusya’nın ABD ve AB ile olan ilişkilerine. Bu yaptırımlar, Rusya’nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün ABD, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yaptırım kararının ardından Navalny’nin zehirlenmesinde ve tutuklanmasında etkisi olduğu gerekçesiyle 7 üst düzey Rus yetkiliye ve 14 firmaya yaptırım kararı almıştı.