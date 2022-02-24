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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım istediğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım istediğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım istediğini açıkladı.
Politika 24.02.2022, 00:20
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım istediğini açıkladı.