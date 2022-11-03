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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Türkiye’nin bu anlaşmada yer alması, anlaşmaya güvenin ana faktörü" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Türkiye’nin bu anlaşmada yer alması, anlaşmaya güvenin ana faktörü" dedi.

Politika 03.11.2022, 13:36
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Türkiye’nin bu anlaşmada yer alması, anlaşmaya güvenin ana faktörü" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Türkiye’nin bu anlaşmada yer alması, anlaşmaya güvenin ana faktörü" dedi.

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