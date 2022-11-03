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Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Türkiye’nin bu anlaşmada yer alması, anlaşmaya güvenin ana faktörü" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Türkiye’nin bu anlaşmada yer alması, anlaşmaya güvenin ana faktörü" dedi.
Politika 03.11.2022, 13:36
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Türkiye’nin bu anlaşmada yer alması, anlaşmaya güvenin ana faktörü" dedi.