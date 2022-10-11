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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
Politika 11.10.2022, 14:41
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.