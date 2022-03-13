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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4’üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4’üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.
Politika 13.03.2022, 21:13
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4’üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.