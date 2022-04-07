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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.
Politika 07.04.2022, 22:04
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.