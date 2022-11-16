Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 19 Kasım’da süresi sona erecek tahıl anlaşmasına yönelik, "Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz, esas olarak anlaşmanın Rus ürünlerinin dünya pazarına ihracatına yö

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 19 Kasım’da süresi sona erecek tahıl anlaşmasına yönelik, "Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz, esas olarak anlaşmanın Rus ürünlerinin dünya pazarına ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kısmından bahsediyoruz. Oldukça yapıcı temaslar var. Sonuç için kalan günleri bekleyelim" dedi.