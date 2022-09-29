Kremlin Sarayı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin’in Erdoğan’a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" o

Kremlin Sarayı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin’in Erdoğan’a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" olduğunu söylediği ifade edildi.