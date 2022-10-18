Kremlin, Rusya’nın Ukrayna’da İran İHA’ları kullandığı iddiasını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İran’dan insansız hava araçları (İHA) aldığı iddiasını reddederken, "Rus silahları kullanılıyor" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarında özellikle son günlerde İran’dan alınan insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığına yönelik haberlere Kremlin’den yalanlama geldi. Ukrayna’da İran’dan alınan İHA’ların kullanıldığına dair basında yer alan iddiaları kesin bir dille reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Hayır. Böyle bir bilgiye sahip değiliz. Rus isimlerine sahip Rus silahlarının kullanıldığını biliyorsunuz. Bununla ilgili diğer tüm soruları Rusya Savunma Bakanlığı’na iletebilirsiniz" dedi. Ukrayna’dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un, Rus nükleer kalkanı dahilinde korunup korunmadığı konusunu da değinen Peskov, "Biliyorsunuz, yakın zamanda Rus topraklarına yeni katıldılar. Bu nedenle yeni bölgelerin Rusya Federasyonu’nun güvenlik, yasal, ekonomik ve sosyal sisteme entegre edilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu bölgeler Rusya’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yönde tümü koruma altındadır. Güvenlikleri, Rusya Federasyonu toprakları ile aynı düzeyde sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Akım sabotajları çıkarlarımıza zarar veriyor"

Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan arıza ve gaz sızıntıları nedeniyle Avrupa ülkelerinin raporlarını eleştiren Peskov, "Almanya, Fransa ve Danimarka’dan duyduğumuz açıklamalara göre sorumluluğu Rusya’ya yüklemek için soruşturma önceden ayarlanmış. Bu oldukça saçma. İstihbaratımızın sahip olduğu bilgilere göre, bu denli büyük bir hasarın ancak sabotajla gerçekleşebileceği aktarıldı. Bu sabotajların, Rus çıkarlarına büyük zarar verdiğini anlamak için temel mantığı kullanmanız yeterlidir" dedi. Ancak, Rus soruşturma birimlerinin sızıntıların ve arızaların meydana geldiği gaz boru hattı noktasında inceleme yapamadıklarına da dikkat çeken Peskov, "Kendi soruşturmamızı yürütmek için fiilen olay yerinde çalışma yapmamıza imkan yok" açıklamasında bulundu.

"Yedek asker sayısı 300 bini geçmez"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilan ettiği kısmi seferberlik kararı sonrası 300 bin yedek askerin orduya katılmasının öngörüldüğünü ve bazı bölgelerde askere alım işlemlerinin tamamlandığını söyleyen Peskov, "Yakın gelecekte Rusya genelinde yeni seferberlik kararı ile ilgili bir plan yok. Bazı bölgelerde kısmi seferberlik süreçleri tamamlandı. Ancak sürecin tamamlanmasıyla ilgili kesin duyuru için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesini bekleyeceğiz. Kısmi seferberlik için imzalanan kararnamede rakam 300 bin olarak belirlendiği için bu rakam geçilemez" diye konuştu.

"Tahıl anlaşması ile ilgili müzakereler sürüyor"

Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da imzalanan Ukrayna tahılının dünyaya sevki yönünde varılan anlaşmanın önümüzdeki ay sona ereceğini hatırlatan ve bu anlaşmanın uzatılması yönünde müzakerelerin sürdüğünü belirten Peskov, "Tahıl anlaşması süresinin uzatılmasıyla ilgili müzakerelerden karar çıkar çıkmaz paylaşılacak" dedi.

Öte yandan, Kırım Köprüsü’nde infilak ettirilen kamyona patlayıcıların nasıl ve hangi güzergah üzerinden ulaştırıldığı sorusunu da cevaplandıran Peskov, "Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısı için Odessa’dan kalkan bir geminin deniz yolu üzerinden patlayıcıyı taşıma ihtimali var. Tüm detaylar istihbarat servisimiz tarafından belirleniyor" sözlerine yer verdi.