Kremlin: “Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddialara karşı, “Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yaşanan gerilime dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili Sözcü Peskov, “Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir” şeklinde cevap verdi. Aynı iddialara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tepkisinin ne olduğu sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar. Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı. Kemlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in batılı ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeler ile batı medyasında yayınlanan bilgiler arasında farklılıklar olduğunu belirterek, "Aslında bu ülkelerin medyasında ortaya çıkan histeri ile müzakerelerin doğası arasında önemli bir karşıtlık var. ‘Elimizdeki verilere göre saldırgan planlar mevcut’ şeklinde iddialar geliyor. Ancak çok çok diplomatik bir dille. Devlet başkanı Putin de tüm bu soruları en yapıcı şekilde yanıtlıyor” şeklinde konuştu.

“NATO, ABD ve İngiltere’den Ukrayna’ya sürekli silah sevkiyatı yapılıyor”

Sözcü Peskov, Batılı ülkeler ve NATO’nun öne sürdüğü iddialar ile Ukrayna’nın Donbass’ı işgale teşvik ettiğini iddia ederek, “NATO, ABD ve İngiltere’den Ukrayna’ya sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor. Ortak siyasi ve diplomatik bir çatı oluşturdular ve sürekli Rusya’ya yaptırım tehditleri sunuyorlar. Tüm bunlar Ukrayna’yı Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye teşvik etmiyor mu? Bu teorilerden biri. Ancak her gün veya günde birkaç kez yapılan absürt iddialar başka nasıl açıklanır bilmiyorum” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Donbass Bölgesi’ndeki çatışmalara karşı Minsk anlaşmasını uygulamak istemediğini savunan Peskov, “Zelenskiy’in tüm açıklamalarını toplu olarak ele alırsak bunu yapmayacaktır” ifadelerini kullandı.