Kremlin: “Rus heyeti gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus’taki müzakerelerin ertelenmesi kararı üzerine yaptığı açıklamada, “Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek” dedi.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında Belarus’ta 28 Şubat’ta düzenlenen ve 6 saat süren ilk toplantıdan sonuç çıkmayınca bugün gerçekleştirilmesi planlanan 2’inci toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Ancak her iki tarafın da aldığı erteleme kararının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere görüşmeleri için bekleyeceklerini açıkladı. Peskov, “Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek. Heyetimiz bu akşam görüşmeleri sürdürmeye hazır” dedi.

“Rus ekonomisi ayakta kalacak”

Rusya’ya karşı Batılı ülkelerin aldığı yaptırım kararlarına karşılık vereceklerini söyleyen Peskov, “Moskova farklı şekillerde cevaplar hazırladı. En yüksekten en hafife” ifadelerini kullandı. Rus ekonomisine karşı saldırılar yapıldığını söyleyen Peskov, “Rusya ekonomisi ayakta kalacak” dedi.