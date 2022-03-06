banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin, bağırsak kanserine mi yakalandı?
Putin, bağırsak kanserine mi yakalandı?
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır

Kremlin: “Operasyonların durması ancak Kiev’in Rusya’nın taleplerini karşılamasına bağlı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Kremlin, “Operasyonların durması ancak Kiev’in Rusya’nın taleplerini karşılamasına bağlı” ifadelerini kullandı.

Politika 06.03.2022, 15:43 06.03.2022, 18:37
Kremlin: “Operasyonların durması ancak Kiev’in Rusya’nın taleplerini karşılamasına bağlı”

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra her iki ülke lideri ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Vladimir Putin görüşmede, Donbass’ı korumaya yönelik özel askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi. Bu konudaki temel yaklaşımları ve değerlendirmelerini özetledi, ayrıca belirlenen ana amaç ve hedefleri detaylı biçimde aktardı. Özel harekatın plana ve programa uygun olarak yürütüldüğü vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rusya lideri Putin’in görüşmede, Ukrayna’daki milliyetçi ve Neo-Nazi gruplarının sivilleri ‘canlı kalkan’ olarak kullandığını ifade ettiği aktarıldı.

"Rus tarafı diyaloğa hazır"

Açıklamada Rusya’nın diyaloğa açık olduğu aktarılarak, “Rus tarafının anlaşmazlığı çözmek için Ukrayna makamları ve yabancı ortaklarla diyaloga hazır olduğu teyit edildi” denildi.

Ukrayna ordusunun yeni saldırılara hazırlandığı ve müzakere süreçlerinin baltalandığı ifade edilen açıklamada, “Bu bağlamda operasyon ancak Kiev’in askeri eylemlerine son vermesi ve talepleri kabul etmesiyle durur” denildi.

Açıklamanın sonunda ise, “Planlanan bir sonraki müzakere turunda Ukrayna temsilcilerinin ortaya çıkan gerçekleri tam olarak dikkate alan daha yapıcı bir yaklaşım sergileyecekleri umuldu. Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin diplomatik ve askeri departmanları arasındaki temasların sürdürülmesinin önemini dile getirdi. Putin, Rus tarafının Türk vatandaşlarının muharebe alanlarından güvenli bir şekilde tahliyesi için gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu iletti” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 46
5. M. United 27 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 46
4. Real Betis 26 46
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 26 32
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 30
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18