Kremlin Erdoğan’ın isteğini değerlendiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirme isteğini değerlendirerek, "Ukrayna’daki durumu çözmeye yönelik her türlü çaba memnuniyetle karşılanabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde devam eden gerilime dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’yi bir araya getirmek istediklerini söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerini değerlendirerek, "Genelde Ankara’dan gelen açıklamaları duyuyoruz. Ukrayna’daki durumu düzeltmeye yönelik her türlü çabanın memnuniyetle karşılanabileceğini bir kez daha tekrarlamak isterim" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Donbass bölgesindeki ayrılıkçı güçlerin temsilcilerini de bu görüşmelere davet ettiklerini hatırlatan Peskov, "Türk meslektaşlarımızın Donbasslı temsilcileri davet etmeye hazır olduklarını da duyduk. Bu çok önemli bir husus ve biz de buna ilgi gösterdik. Bu bağlamda Ukraynalı muhataplarımızın buna ilgi gösterip göstermediğini ve buna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in bir temasının bulunmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ancak istenirse hızlıca telefon görüşmesi için mutabakat sağlanabilir" dedi.