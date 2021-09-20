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Kremlin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya çalışma ziyareti için hazırlık yapılıyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’ya çalışma ziyareti hazırlığı yaptığını söyledi.

Politika 20.09.2021, 14:36
Kremlin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya çalışma ziyareti için hazırlık yapılıyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’ya çalışma ziyareti hazırlığı yaptığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’yı ziyaret edip etmeyeceğine değindi. Erdoğan’ın Rusya’ya ziyaret gerçekleştirip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacağına dair haberleri doğrulayan Peskov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’ya çalışma ziyaretine hazırlanıyor" dedi.

Görüşmenin içeriği ile ilgili yorum yapan Peskov, "Bu çok yönlü bir görüşme. Başkanların birçok konuya dair konuşacak konuları var. Suriye ve bölgesel konular da ele alınacak" ifadelerini kullandı. Peskov açıklamasında bu görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bir tarih belirtmedi.

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