Kremlin: "Belarus topraklarına Ukrayna S-300 füze parçalarının düşmesinden endişeliyiz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya ait S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan füzenin parçalarının Belarus topraklarında düşmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin parçalarının Belarus topraklarına düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü Peskov, "Bu sadece bizim için değil, Belaruslu ortaklarımız için de aşırı endişe veren bir olaydır" ifadelerini kullandı. Rusya-Belarus arasındaki yakın bağlara vurgu yapan Peskov, "sürekli diyalog ve koordinasyon" içinde olduklarını söyledi.

Belarus, Ukrayna’ya nota vermişti

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus’un Ukrayna sınırına yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alan Brest bölgesindeki Harbacha köyü yakınlarında, Ukrayna’ya ait S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan füzenin Belarus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü duyurulmuştu. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz, Ukrayna’nın Minsk Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak kendisine konudan duyulan rahatsızlığın dile getirildiğini ve nota verildiğini belirtmişti. Glaz, "Ukrayna tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini, sorumlulardan hesap sorulmasını ve gelecekte böyle olayların bir daha tekrarlanmaması için kapsamlı önlemler alınmasını talep ettik" demişti.