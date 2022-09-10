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Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra’daki St James’s Sarayı’nda resmen kral ilan edildi.
Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra’daki St James’s Sarayı’nda resmen kral ilan edildi.
Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra’daki St James’s Sarayı’nda resmen kral ilan edildi.
Politika 10.09.2022, 12:08
Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra’daki St James’s Sarayı’nda resmen kral ilan edildi.
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