Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları

Kraliçe II. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından aralarında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Fransa Cumhurbaşkan Emmanuel Macron’un da bulunduğu çok sayıda lider taziye mesajı yayınladı.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle bugün öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından çok sayıda dünya lideri Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı yayınladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, "Liderliği ve bağlılığı nedeniyle dünya çapında takdir edilen Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’in vefatından dolayı derinden üzüldüm. Benim için iyi bir arkadaştı. BM’nin onlarca yıllık değişimi boyunca güven verici bir varlık gösterdi. Onun ömrü boyunca sarsılmaz bağlılığı hep hatırlanacak" ifadeleri kullanıldı.

"Kalplerin Kraliçesini anıyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yayınladığı taziye mesajında, ’’Kraliçe II. Elizabeth, İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini 70 yıldan uzun bir süre boyunca sağladı. Fransa’nın bir dostu, ülkesinde ve asrında kalıcı bir iz bırakan, kalplerin Kraliçesini anıyorum" dedi.

"Özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneklerini oluşturdu"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, ’’Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden derinden üzüldüm. 70 yılı aşkın bir süredir özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneklerini oluşturdu. Kraliyet Ailesine, NATO Müttefiklerimiz Birleşik Krallık, Kanada ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına en derin taziyelerimi sunuyorum’’ açıklamasında bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın adına Beyaz Saray Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kalplerimiz ve düşüncelerimiz Kraliçenin ailesi ve Birleşik Krallık halkıyla" denildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, ’’ II. Elizabeth, Kanada tarihinin büyük bir kısmını temsil etmiştir’’ dedi.