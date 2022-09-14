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Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
Politika 14.09.2022, 15:59
Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
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|Takımlar
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|15
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|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
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|4
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|1
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