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Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı
Kraliçe II. Elizabeth’in bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından tıbbi gözetim altına alındığı bildirildi.
Politika 08.09.2022, 15:07 08.09.2022, 15:12
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth’in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe’nin rahatı yerinde ve Balmoral’da kalıyor" denildi.
Kraliçe’nin gözetim altına alınmasının ardından Başbakan Liz Truss tüm ülkenin kraliçe için endişelendiğini söyleyerek, "Tüm iyi dileklerim şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte" dedi.
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