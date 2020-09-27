Kral II. Abdullah, Ürdün Parlamentosu’nu feshetti

Ürdün Kralı II. Abdullah, Kasım ayında yapılması planlanan seçimler için parlamentoyu feshetti.

Ürdün Seçim Komisyonu Temmuz ayında yapmış olduğu açıklamada, Kral II. Abdullah’ın çağrısı üzerine parlamentonun 4 yıllık görev süresinin dolması ile 10 Kasım’da seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Abdullah, bugün parlamentoyu feshederek, Kasım ayındaki seçimlerin önünü açtı. Anayasaya göre hükümetin 1 hafta içinde istifa etmesi gerekiyor.