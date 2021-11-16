Kosova’nın yeni Sağlık Bakanı Rifat Latifi oldu

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin eski Sağlık Bakanı Arben Vitia’nın görevinden istifa etmesinden 1,5 ay sonra ay Kosova Sağlık Bakanı görevine Rifat Latifi’yi atadığını duyurdu. Kurti, "Kosova Başbakanı olarak, yeni Sağlık Bakanı için kararı imzaladım. Kosova Hükümeti’nin yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Rifat Latifi olacak" dedi.

Kosova’da 1,5 ay önce eski Sağlık Bakanı Arben Vitia, Vetevendosje Hareketi’nin (VV) Priştine Belediye Başkan adaylığı için yarışacak olması nedeniyle görevinden istifa etmişti. Vitia’nın istifa kararından sonra Kosova Başbakanı Albin Kurti bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Kosova Sağlık Bakanı görevine Rifat Latifi’yi atadığını duyurdu. Yeni Sağlık Bakanı Rifat Latifi’nin, ABD’nin New York eyaletinde yer alan Westchester Tıp Merkezi’nde çalışan ve kısa bir süre önce Kosova’ya dönen bir cerrah olduğu belirten Kurti, "Kosova Başbakanı olarak, yeni Sağlık Bakanı için kararı imzaladım. Kosova Hükümeti’nin yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Rifat Latifi olacak" ifadelerini kullandı.

Latifi’nin, Kosova’da sağlığın geliştirilmesine sürekli olarak katkıda bulunduğunu hatırlatan Kurti, Latifi’nin Priştine Üniversitesi’nde tıp okuduğunu ardından New York’ta genel cerrahi ve travmatoloji olmak üzere 2 uzmanlığı olduğunu belirtti. Kurti, Latifi’nin akademik ve profesyonel deneyimini ABD’nin bir çok eyaletindeki tanınmış hastaneler ve üniversitelerde icra ettiğinin altını çizdi.

"Sağlık çalışanlarının göçünü durduracağız"

Kosova Sağlık Bakanı olarak göreve başlayan Latifi, yaptığı basın açıklamasında, ülkede sağlık hizmetlerini artıracaklarını ve sağlık çalışanlarının Kosova’dan çıkışını durduracaklarını kaydetti. Tıbbi beynin Kosova’dan ayrılmasını durduracaklarını ve ayrılanların ülkeye geri dönmesi için çalışacaklarını belirten Latifi, "Kosova’nın tıbbi ve bilimsel beyninin Avrupa ve diğer ülkelere gitmesini durduracağız. Evimizi onarırsak, şimdiye kadar çıkarılmış olan beynin tıbbi standartları yükseltme sürecinin bir parçası haline gelmesi için geri dönmesini mümkün kılacağız. Geri dönmek isteyenlerin geri dönebileceklerini ve şimdi Kosova’da hayatın bir parçası olabileceklerini ve tıp bilimlerinde Kosova’ya yardım edeceklerini taahhüt ediyoruz" dedi.

Hastaların ülkedeki sağlık kuruluşlarında kaliteli tedavi göreceğini belirten Latifi, sağlık hizmetlerini artırma sözü vererek, Kosova sağlık sisteminde 20-30 yıllık bir stratejinin uygulanmasına geçeceklerini de vurguladı.

Öte yandan 1 Ekim tarihinde Kosova’nın eski Sağlık Bakanı Arben Vitia, seçimlerde Vetevendosje Hareketi’nin (VV) Priştine Belediye Başkan adaylığı için yarışacak olması nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Vitia yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı olduğu süre boyunca yaptığı çalışmalara ve salgın süresince elde ettiği başarılara değinerek, "Sağlık Bakanı görevi başlı başına ayrıcalık ve sorumluluğu yüksek bir görevdir. Başbakan Kurti bu görevi şahsıma emanet etti. Bu zor, acılı ve fedakarlık isteyen zamanlarda mensubu olduğum insanların emrinde tüm gücümle hizmet etme ayrıcalığına sahip oldum. Verilen güven ve destek için minnettarım. Bu görev, her şeyden önce insan olarak, sonrada bir politikacı ve Kosova vatandaşı olarak kazandığım en büyük servet oldu" demişti.