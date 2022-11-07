Kosova’daki Sırp Listesi milletvekilleri istifa etti

Kosova’daki Sırp Listesi Partisi’nin 10 milletvekilinin, Sırbistan-Kosova arasındaki plaka uygulaması sorunu nedeniyle istifalarını meclise sundukları bildirildi.

Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde, Sırpların Kosova kurumlarına yönelik boykotu devam ediyor. Ekim 2021’de yapılan seçimlerde anayasal olarak Sırplara ayrılan meclisteki 10 sandalyeyi kazanan Sırp Listesi Partisi’nin milletvekilleri istifa etti. Parti tarafından yapılan açıklamada, milletvekillerinin Priştine’nin tek taraflı ve hukuka aykırı kararlarından vazgeçmesi ve Brüksel anlaşmasının hükümlerinden biri olan Sırp Belediyeler Birliği’ni kurması durumunda kararlarını geri çekeceği ifade edildi.

Sırp Listesi, Sırbistan makamları tarafından verilen plakaların Kosova plakalarına dönüştürülmesi konusunda ihtar belgesi vermeyi reddeden Sırp polis müdürü Nenad Djuric’in açığa alınması üzerine hafta sonu Kosovalı Sırp temsilciler ile acil toplantı düzenlemişti. Toplantının ardından, aralarında belediye başkanları, hakim, savcı ve polislerin de bulunduğu çok sayıda Sırp, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kosova yönetiminin, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkese Kosova plakasına sahip olma zorunluluğu getirileceğini açıklaması, Sırpların tepkisine neden olmuştu. Karara karşı çıkan Sırpların, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatması iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.