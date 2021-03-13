Kosova’da erken seçimlerin nihai sonuçları açıklandı

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ, 14 Şubat’ta yapılan erken parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarının onaylandığı ve oyların yüzde 50.28’ini alan Vetevendosje Hareketi’nin seçimleri kazandığını duyurdu.

Kosova’da 14 Şubat’ta düzenlenen erken parlamento seçimlerin nihai sonuçları açıklandı. Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarının onaylandığı belirtildi. Nihai sonuçlara göre oyların yüzde 50.28’ini alan Vetevendosje Hareketi seçimleri kazandı. Oyların yüzde 17.09’unu Kosova Demokratik Partisi’nin (PDK), yüzde 12.73’ünü Kosova Demokratik Birliği’nin (LDK), yüzde 7.11’ini Kosova’nın Geleceği için İttifak Partisi’nin (AAK) ve yüzde 7.11’ini de Sırp Listesi’nin aldığı ifade edildi.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Valdete Daka yaptığı açıklamada, siyasi partilerin oy dağılımına göre Kosova Meclisi’nde sahip oldukları koltuk sayısına değindi. Daka, 120 sandalyenin bulunduğu Kosova Meclisi’nde Vetevendosje Hareketi’nin 58, PDK’nın 19, LDK’nın 15, AAK’nin ise 8 sandalye kazandığını belirtildi. Kosova Meclisi’nde azınlıktaki topluluklara garanti edilen 20 sandalyeden 10’unun Sırp Listesi, 2’sini Kosova Demokratik Türk Partisi’nin (KDTP) aldığını aktaran Daka, Boşnak, Roman, Aşkali ve Mısırlı siyasi partilerinin ise 1’er tane olmak üzere toplam 8 sandalye aldığını bildirdi.

Erken parlamento seçimlerinde ülkede kayıtlı olan 1 milyon 851 bin 927 seçmenden 814 bin 122’si oy kullandı. Seçimlere katılım ise oranı ise yüzde 48.78 olarak kaydedildi.