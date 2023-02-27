Kosova ve Sırbistan “Fransız-Alman Planı” üzerinde anlaşamadı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Belgrad-Priştine Diyaloğu çerçevesinde bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen anlaşma metni üzerinde uzlaşamadı.

Kosova ve Sırbistan arasında Belgrad-Priştine Diyaloğu çerçevesinde müzakereler devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ev sahipliğinde bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen anlaşma metnini görüştü. Borrell, her iki liderle ayrı ayrı görüşmesinin ardından üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Vucic, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada uzlaşmaya varamadıklarını belirtti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in daveti üzerine gerçekleştirilen görüşmenin daha önceki görüşmeler gibi zor geçtiğini söyleyen Vucic, "Görüşmelerimiz devam edecek. Anladığım kadarıyla 18 Mart’ta Kuzey Makedonya’da bir araya geleceğiz” dedi.

Borrell’in mart ayında Batı Balkan ülkelerini ziyaret edeceğini aktaran Vucic, bir sonraki görüşmede AB’nin Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile önceki anlaşmaların uygulanması konusunu konuşacaklarını bildirdi. Vucic, "Sırp Belediyeler Birliği’nin (ZSO) kurulması konusunda ısrarcıydım. Kurti’nin bunu kabul etmeye hazır olduğunu düşünmüyorum. Yeni uzlaşmalara varabileceğimizi umuyorum ancak önceden anlaşmaya varıp uygulama konusunda saplanıp kaldığımız konulardan endişeliyim" dedi.

Fransız-Alman Planı

ABD ve AB tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı’na göre, Kosova’dan çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi, Sırbistan’ın ise Kosova’nın toprak bütünlüğüne saygı duyması ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi isteniyor. Öte yandan Kosova ve Sırbistan’ın AB’ye entegrasyon sürecinde aralarındaki sorunlar konusunda nihai bir anlaşmaya varılması şart koşuluyor.