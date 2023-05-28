Kosova Türk Adalet Partisi Başkanı Arif Bütüç hayatını kaybetti

Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) Genel Başkanı Arif Bütüç, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kosava’nın Prizren şehrindeki Mamuşa kasabasının Ademi merkeziyetçilik projesi çerçevesinde belediye statüsüne dönüşmesiyle birlikte ilk belediye başkanı olan ve iki dönem Mamuşa Belediye Başkanlığı yapan Arif Bütüç’ün bu sabah saat 04.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı. Bütüç’ün cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Mamuşa mezarlığında toprağa verilecek.

Erdoğan’a destek mesajı yayınlamıştı

Uzun yıllar siyasette yer alan Arif Bütüç, geçtiğimiz hafta İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rumeli Buluşmasına katılmış, Erdoğan’ın elinden plaket almıştı. Aynı zamanda Türk vatandaşı olan Arif Bütüç, Prizren Başkonsolosluğu’nda oyunu geçtiğimiz hafta kullanmış ve Kosova’daki Türk vatandaşlarının da oylarını kullanmaları çağrısında bulunarak sosyal medya hesabından Erdoğan’a destek mesajı yayınlamıştı.

Arif Bütüç’ün, Mamuşa’da Türkiye’nin desteğiyle yaptırdığı Atatürk Lisesi ve Anadolu İlkokulu’nun açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.