Kosova, Sırbistan plakalarına yönelik uygulamayı 48 saat daha erteledi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan plakalı araçlara para ceza uygulamasını 48 saat daha ertelediğini duyurdu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de dün Kosova ve Sırbistan liderlerinin Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda gerçekleştirdiği görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. ABD’nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kosova’dan Sırbistan plakalı araçlara para cezası uygulamasını ertelemesini talep etti. Hovenier’ın ceza uygulamasını 48 saat erteleme talebini kabul ettiğini açıklayan Başbakan Albin Kurti, sorunun önümüzdeki 2 gün içerisinde çözülebilmesi için AB ve ABD ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Sırbistan uygulamayı kabul etmiyor

Kosova yönetimi, Sırbistan’ın Kosova vatandaşlarına yönelik uygulamalarına karşılık olarak mütekabiliyet esasları çerçevesinde Sırbistan plakalı araçların trafiğe çıkışını yasaklama kararı almış ve 1 Kasım tarihi itibarıyla bu araçların sürücülerini ikaz etmeye başlamıştı. Sırbistan tarafından desteklenen Kosovalı Sırp partileri ise 2008’de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı Sırbistan’a bağlı bir bölge olarak görmeye devam ettiği için Kosova yönetiminin Sırbistan kimlik kartları ve plakalarına ilişkin kararlarını kabul etmiyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Kosova yönetimi tarafından Sırbistan plakalı araçlara uygulanacak 150 euro cezayı "haraç" olarak tanımlamış ve Sırpların bu cezayı ödeme yükümlülüğü olmadığını söylemişti.