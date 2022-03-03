Kosova Meclisi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını kınayan kararı onayladı

Kosova Meclisi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını kınama kararını onayladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Kosova Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığını kınayan karar onaylandı. Meclisteki oylama öncesinde Kosovalı Sırpları temsil eden Sırp Listesi Partisi üyeleri meclisi terk etti. Oylamada 120 milletvekillinden 94’ü evet oyu kullanırken, karşı ve çekimser oy kullanan milletvekili ise olmadığı kaydedildi.

Oylanan karar metninde Kosova’nın Rusya tarafından Ukrayna’ya yönelik yasa dışı, sebepsiz ve haksız askeri saldırısı ve Belarus’un da bu saldırıya karışmasının güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

“Kosova’daki suçlardan pişmanlık duymayan komşumuz için alarmı yükselttik”

Kosova Başbakanı Albin Kurti, yaptığı konuşmada Kosova’da yaşanan Avrupa’daki son savaştan 23 yıl sonra Ukrayna’dan gelen görüntülerin bir trajedinin başlangıcına işaret ettiğini belirterek, “Bu trajedi karşısında kimsenin kayıtsız kalmaması gerekiyor” dedi.

Ukrayna’ya yapılan saldırının dünyaya yapılmış bir saldırı olduğunu ifade eden Başbakan Kurti, “Bu savaşı Ukraynalılar başlatmadı ama savaşmaları gerekiyor. Çünkü Ukrayna diye bir şey kalmayacak. Ukrayna’yı desteklememizin sebebi, onların özgürlük mücadelesinde kendimizi görmemizdir. Biz barışı ve özgürlüğü seven bir milletiz. Rus saldırganlığını şiddetle kınadık ve kınamaya devam ediyoruz. Bu korkunç savaşı başlatan, ölü bir imparatorluğun dirileceğini umuyor” dedi.

Meclis oturumunda ayrıca milletvekilleri, Kosova hükümetinden Ukrayna’dan gelecek 5 bin kişiyi barındırmak için hazırlık yapılması talebinde bulundu.