Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler kuruluyor

Kosova ile İsrail arasında 1 Şubat Pazartesi günü resmi diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik imzaların atılması bekleniyor.

Kosova ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlamasına yönelik 1 Şubat Pazartesi günü çevrimiçi ortamda düzenlenecek bir törenle imzalar atılacak. Diplomatik ilişkilerin başlamasına yönelik imzalar Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla ve İsrail Dışişileri Bakanı Gabriel Ashkenazi tarafından atılacak. Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bizim için bu çok önemli an, halklarımız arasındaki uzun dostluğun devamı, diplomatik ilişkilerin kurulması ile taçlandırılacaktır” ifadesine yer verdi.