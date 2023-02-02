Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Kurti, Türkiye’yi ziyaret edecek

Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Albin Kurti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 3 Şubat 2023 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.