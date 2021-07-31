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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani’den Türkiye’ye dayanışma mesajı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye’de birkaç farklı ilde çıkan yangınlar nedeniyle dayanışma mesajı paylaştı.

Politika 31.07.2021, 00:08
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani’den Türkiye’ye dayanışma mesajı
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye’de birkaç farklı ilde çıkan yangınlar nedeniyle dayanışma mesajı paylaştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle dayanışma mesajı yayınladı. Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği dayanışma mesajında, Kosova’nın bu zor günlerde Türk halkının yanında olduğunu teyit ederek, yangınlardan etkilenen herkes için dua ettiklerini belirtti. "Kosova, Türk halkıyla tam dayanışma içindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaybedilen canlar için lütfen taziyelerimi kabul edin" ifadelerini kullanan Osmani mesajında, yaralılara acil şifalar dileyerek, yangından etkilenenler için dua ettiklerini vurguladı.
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