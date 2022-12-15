Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Sırbistan’ı “yayılmacılıkla” suçladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan’ı Kosova topraklarına karşı yayılmacı emeller gütmekle suçladı.

Kosova-Sırbistan arasındaki gerilim devam ederken, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani mecliste yaptığı yıllık konuşmasında ülkenin kuzeyindeki gerilimin Sırbistan’ın Kosova topraklarına yönelik yayılmacı emellerinden kaynaklandığını ifade etti. Sırbistan ordusunun Kosova’daki mevcudiyetinin 1999’daki NATO müdahalesi ile ilelebet sona erdiğini söyleyen Osmani, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz eylül ayındaki görüşmelerinde Kosova ve halkına desteğini yinelediğini aktardı. ABD’nin Kosova’ya güvenlik garantisi verdiğinin altını çizen Osmani, “Kendisinin ‘Sizi asla yalnız bırakmayacağız’ şeklindeki sözleri bunu en güzel şekilde ifade ediyor. Bu ABD’nin sunduğu ve bugünlerde de tekrar ifade edilen garantidir” dedi.

“Organize suç ve yolsuzlukla mücadelemiz, suç çetelerinin işine gelmiyor”

Sırbistan’ın Kosova’ya yönelik kötü emellerini ülkedeki illegal suç yapılanmalarını destekleyerek ve finanse ederek ortaya koyduğunu vurgulayan Osmani, “Kosova kurumlarının vatandaşların tamamının kanun önünde eşit olmasına ilişkin kararlılığı ve organize suç ve yolsuzlukla mücadelemiz, suç çetelerinin işine gelmiyor” dedi.

“Arnavutsuz Kosova şeklindeki yayılmacı fikirler ilelebet sona erdi”

Cumhurbaşkanı Osmani, “Sırbistan’ın Kosova’ya yönelik devamlı tehditlerine hepimiz şahidiz. Bu tehditler son dönemde Sırbistan ordusunun birliklerinin Kosova’ya konuşlandırılması şeklindeki hegemonyacı fikirler ile saldırıya evriliyor. Fakat Sırbistan ve lideri Vucic, Sırp ordusunun Kosova’daki mevcudiyetinin 12 Haziran 1999’da NATO güçleri tarafından Sırbistan’ın ‘Arnavutsuz Kosova’ şeklindeki yayılmacı fikirlerinin ilelebet sona erdiğini çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

AB’ye üyelik başvurusu

Kosova’nın bu yıl Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda önemli adımlar attığını vurgulayan Osmani, “AB’ye üyelik başvurusunu dün imzaladık ve bugün de Çekya dönem başkanlığına dilekçe veriliyor. Bu nedenle son altı ay içerisindeki olağanüstü destek için teşekkür etmek istiyorum. Avrupa Birliği’ne üyelik stratejik hedefimizdir” dedi.