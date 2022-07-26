Kosova Büyükelçisi Vrenezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Vrenezi’ Erdoğan’a güven mektubu sundu. Vrenezi’nin, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçi Vrenezi, ailesini ve büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a Türkçe olarak takdim etti.