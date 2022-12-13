Kosova, bu hafta AB’ye üyelik başvurusu yapacak

Kosova Başbakanı Albin Kurti, bu hafta Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusu yapacaklarını açıkladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, başkent Priştine’de gerçekleştirilen kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Kurti, AB’ye üyelik başvurusu yapılacağını 1 yıl öncesinden duyurduklarını hatırlatarak toplantı vesilesiyle başvurunun bu hafta gerçekleştirileceğini ifade etti. Kurti, “AB bir barış evi ve bizim ülkemizin doğal olarak ait olduğu ev burası” diye konuştu. Kosova’nın başvurusunun 2003’te Selanik’te yapılan AB zirvesine yanıt olacağını belirten Kurti, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan son zirvedeki davete de "icabet" teşkil ettiğini söyledi. Kurti, “Bir hafta önce Tiran’daki ortak bildiride AB, üyelik sürecini hızlandırma çağrısında bulundu. Bu çerçevede müracaatımız, AB’nin 2003 yılındaki zirvede bölgeye verdiği üyelik sözüne bir cevap ve Tiran zirvesindeki davete doğrudan icabettir” ifadelerini kullandı. Kosova’nın daha önce AB’ye üyelik başvurusunda bulunan birçok ülkenin o dönemki durumlarından daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Kurti, “Barış yanlısı ve demokratik bir ülke olarak Kosova’nın doğal olarak bulunması gereken yer AB’dir” dedi.