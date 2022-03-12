Kosova Başbakanı Kurti: "Ukrayna’nın ulusal özgürlük mücadelesini destekliyoruz"

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı işgali reddettiklerinin altını çizerek, “Onun karşısındayız. Ukrayna’nın ulusal özgürlük mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) devam ediyor.

“Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” başlığı altında düzenlenen forum kapsamındaki liderler panelinde; Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic konuşmacı olarak katıldı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova’nın çok genç bir ülke olduğunu belirterek nüfusunun genç ve azimli gençlerinin olduğunun altını çizdi.

Seçimleri büyük bir çoğunlukla kazandıklarını dile getiren Kurti, “Toplumun büyük desteğini kazandık. 30 yıldır onların desteğini hissediyoruz. Gençler daha fazla değişim ihtiyacı içindeler değişim istiyorlar. Kosova çok önemli bir demokrasi ülkesi muhalefette kazanabiliyor. 20 yıldır iktidar diğer taraftaydı ve geçtiğimiz yıl buraya geçti. İktidarda olan bizler için çok iyi gösterge. Gençler iki temel şeyi benimsediler biri istihdam diğeri adalet. Bu sadece mahkemelerdeki adalet değil, kurumların adil bir şekilde yönetilmesi de önemli” dedi.

"Adalet ve istihdam gençleri yanımıza çekti"

Gençlerle profesyonel eğitimle istihdam bağlantısını kurduklarını dile getiren Kurti, “Pek çok genç eğitim aldıkları alanda çalışamıyorlar. Gençler fakülteler yada liselerinde mesleki eğitim alıyorlar. Bu eğitimi farklı şirketlerde deneyimleyebiliyorlar. İstihdamda fark oluşturduk. Adalet ve istihdam fikri gençleri yanımıza çekti. Gençlerle yoğun iletişim iş birliği halinde olmak çok önemli, sosyalleşmeye ve siyasi gelişime dahil olmaları sağlanabilir. Genç nüfusun yanında halklar var erkekler ve kadınlar var gençler yaşlılar, çocuklar var. Bir takım politikaları tasarladığımızda kapsayıcı olmamız gerekir. Aynı zamanda tüm eylemlerimizde kapsayıcı olmaya devam etmemiz gerekir. Genç siyasetçiler yeni fikirleri ortaya koyabilir” diye konuştu.

"Ukrayna’nı özgürlük mücadelesini destekliyoruz"

Kurti, Kosova Cumhuriyeti olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı işgali reddettiklerinin altını çizerek, “Onun karşısındayız. Ukrayna’nın ulusal özgürlük mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Gençleri odağımız aldık"

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic, her şeyin hızla değiştiği bir dönemde olduklarını belirtti.

Pandemi döneminde hayatların tehlike altında olduğunu dile getiren Pejcinovic, “Bu tehdidi değerlendirirken temel şeyleri ilkeleri korumaya çalıştık, temel hak ve özgürlüklerimiz kaybetmemeye çalıştık. Konseyimizin perspektifi genç nesillerin endişelerini taleplerini önemli şekilde dikkate almak. Konseyde gençleri karar alma süreçlerine dahil ediyoruz. Gençler katılım göstermek, seslerinin duyulmasını istiyor. Herkes teknolojiyi kullanıyor ve genç insanlar teknolojiyi kullanarak çalışmaktalar. Teknoloji ile birlikte çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Yakın zamanda biz teknolojinin tehlikesinin ortaya çıktığını görüyoruz özellikle yapay zeka alanında. Yapay zekanın gelişimini sağlarken temel hak ve özgürlüklerin korunması insan haklarının korumasını nasıl sağlarız bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yaşama hakkı herkes için en temel olandır buda çevresel korumaya bağlı durumdur. Gençlerin katılımını odağımıza almış durumdayız. Onların endişelerini belli alanda dikkate alıyoruz ve bu konularda çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

15 tane korumam öldürüldü”

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, “Ben 2 yıldır görev yapıyorum. Şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin değişiklikten ilham almamız gerekiyor. Bizim ülkemizde istikrarsızlığımızı kıran çok şey oldu. Biz şuanda olmadığımız birçok alanda daha görünür olduk. Komşularımız ile ilişkilerimizde değişiklik oluyor. Bana karşı da bir saldırı yapıldı. 15 tane korumam öldürüldü. Dünya şoke oldu. İktisadi kalkınmamız ile ilgili olarak da gitgide daha istikrarlı oluyoruz. Bu ülkemizi daha da ileri götürecek. 2025’te seçim olacak. Seçmeni ikna etmek için yapabilmek gerekiyor. Eylemleriniz ile değişikliği ortaya koyabilmeniz ve bunu ortaya koymanız gerekiyor” açıklamasına yer verdi.

“Hayat kalitesini arttırmamız lazım”

Kendisini yeni nesil ile yaşlı kesimin arasında bir yerde gördüğünü belirten Embalo, “Tecrübeden faydalanmak lazım. Nüfusumuz genç. Afrika’nın geneli gençtir. Bizler yaşlıları daha aklıselim olarak görüyoruz. Onları kenara koymayız. Nasıl onlardan faydalanabiliriz diye bakarız. Günümüzde gençlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Herkes Avrupa’ya gitmek istiyor. Hayat kalitesini arttırmamız lazım. Gençliği kullanabilmek ve meşgul edebilmek önemli. Onların kalmasını sağlamak için onlara iyi bir iş vermemiz lazım. Toplum içerisinde ilerlemesini sağlamamız lazım. Mesela bizim partimiz 3 sene önce kuruldu. Gençliği seferber ettik. En iyi imkânları onlara sunabildik” dedi.

“İletişim kanalları son derece sınırlıdır”

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, “Siyasi partileri ekonomik bilimler olarak düşünelim. Siyasette bunu bir ekonomik yol olarak görürsek benzer şeylerin dünyada da olduğunu görürüz. Piyasada çok az oyuncu ve aktör var. 4-5 siyasi parti var. Ancak burada bir tekelleşme görüyorsunuz. Bu noktada gerçekten de konsantre bir piyasa var. Aslında siyasi manzarayı ekonomi piyasası gibi görebilirsiniz. Yüksek fiyatlı hizmetler var. İyi bir hizmet alamıyorlar. Hizmet sağlayıcıların çok ciddi bir gücü var. Siyasi partilere katkıda bulunan, yatırım yapan kişiler olduğunu görürüz. Bu kişiler de seçimlerin sonrasında hükûmeti meclise girdikten sonra bir destek bekliyorlar. Biz bu noktada şöyle düşündük. Gerçekten rekabeti oluşturmamız lazım. Bu tür piyasalarda farklı uygulamalar vardır. Yasal kısıtlamalar vardı. İletişim kanalları son derece sınırlıdır. Bu modelde bu kanalları nasıl kırabiliriz. Bunlardan bir tanesi bağımsız sermayedir. Aynı siyasi yatırımcıların yeni bir siyasi birim oluşturmasını beklerseniz bu sizi aynı modele geri getirecektir” sözlerine yer verdi.

“İnsanların sorunların çözme noktasında çok farklılık yok”

Nesiller arasında iletişim kanalları farkı olduğunu belirten Petkov, “Şuanda genç ve yaşlı nüfuslara hizmet etmek aynı. Yerel sorunlar aynı. Herkes iş ve daha iyi bir hayat tarzı istiyor. Bu yeni nesil sadece sosyal medya düşünüyor. Onların sorunlarını çözmek için yaşlılar da gençlerde aynıdır. İnsanların sorunların çözme noktasında çok farklılık yok. Bizim partimiz çok genç bir parti. Biz yaşlı nüfusun da tecrübesine güveniyoruz” açıklamasını yaptı.