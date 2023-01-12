Kosova Başbakanı Kurti: "Sırbistan’ın Kosova yakınlarında 48 üssü bulunuyor"

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Sırbistan’ın Kosova yakınlarında 48 üssü bulunuyor. Ayrıca Wagner gibi grupların mevcudiyeti de endişe verici” dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, resmi temasları kapsamında geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da resmi törenle karşılandı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Kosova Başbakanı Kurti basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Kosova-Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik Fransız-Alman planının anlaşma için iyi bir temel oluşturduğunu vurgulayan Kurti, Sırp Belediyeler Birliği meselesinin ise ancak Kosova anayasası çerçevesinde ele alınabileceğini söyledi. Kurti, eski Birleşmiş Milletler (BM) Kosova Temsilcisi Martti Ahtisaari tarafından şekillendirilen Kosova anayasasının, tek bir etnik gruba ait olacak bir yapı kurulmasına müsaade etmediğini kaydetti. NATO önderliğindeki çok uluslu barış misyonu KFOR dahilindeki asker sayısının artırılması talebini de gündeme getiren Kurti, “Sırbistan’ın Kosova yakınlarında 48 üssü bulunuyor. Ayrıca Wagner gibi grupların mevcudiyeti de endişe verici” dedi. Yeni yıldaki ilk yurt dışı ziyaretini Avusturya’ya yaptığını da vurgulayan Kurti, Kosova’ya desteklerinden ötürü Avusturya’ya teşekkür etti.

"Daha fazla asker göndermeye hazırız"

Avusturya Başbakanı Nehammer ise Kosova vatandaşları için vize muafiyetinin 2024 yılında gerçekleşebileceğini söyledi. Kosova’nın AB ailesinin bir parçası olmaya karar verdiğini ifade eden Nehammer, Kosova’nın suç ve yolsuzlukla mücadelede önemli iş çıkardığını ve çabalarının ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti. Avusturya’nın kendisini Kosova ve Sırbistan arasında bir köprü olarak gördüğünü aktaran Nehammer, Fransız-Alman planı hususunda desteğe hazır olduklarını ifade etti. Nehammer, KFOR’dan talep gelmesi halinde Kosova’ya daha fazla asker göndermeye de hazır olduklarını söyledi.

Kosova Başbakanı Kurti, Viyana’daki temasları çerçevesinde Avrupa ve Güvenlik Politikaları Enstitüsü’nde (AIES) Kosova, Batı Balkanlar ve Avrupa Birliği konulu bir konuşma gerçekleştirecek.

Kurti’nin Avusturya ziyareti, ülkenin AB’ye resmen üyelik başvurusu ve AB üyelerinin Kosova vatandaşlarına vize muafiyeti sağlaması konusundaki olumlu ilerlemenin ardından geldi.