Kosova Başbakanı Hoti: "Kudüs’te büyükelçilik açmakta kararlıyız"
KOSOVA BAŞBAKANI ABDULLAH HOTİ, KOSOVA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS’TE AÇMAYA VE İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURMAYA KARARLI OLDUĞUNU AÇIKLADI.
Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, Kosova büyükelçiliğini Kudüs’te açmaya ve İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmaya kararlı olduğunu açıkladı.
Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslenerek, "Teşekkürler Bay Netanyahu! Hükümetim, Kudüs’te büyükelçilik açmaya, diplomatik ilişkiler kurmaya ve ikili ilişkileri derinleştirmekte kararlıdır" ifadesine yer verdi.
Netanyahu, Washington’da Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açan ilk Müslüman devlet olmaktan büyük mutluluk duyduğunu açıklamıştı. Washington’da varılan anlaşma uyarınca Kosova’nın yanı sıra Sırbistan da Kudüs’te büyükelçilik açacak.
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