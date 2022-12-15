Kosova AB üyeliği için resmen başvurdu

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvuru dilekçesini AB Konseyi Dönem Başkanı Çekya’ya resmi olarak sunduğunu açıkladı.

Kosova, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine bir adım daha yaklaştı. Çekya Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Mikulas Bek ile bir araya gelen Kosova Başbakanı Albin Kurti, dün Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Meclis Başkanı Glauk Konjufca ile imzaladıkları başvuru dilekçesini resmi olarak AB’ye sundu. Kurti, bugünü Kosova için ’tarihi bir gün’ olarak nitelendirdi. Bek ise, Kosova’nın üyelik başvuru dilekçesini teslim almaktan onur duyduğunu ifade ederek, “Çekya, son altı aydır Batı Balkanlar’a hassasiyetle yaklaşıyor“ dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Başbakan Kurti ve Meclis Başkanı Konjufca dün Cumhurbaşkanlığında yapılan törende ülkenin AB’ye üyelik başvurusunu imzalamış, Osmani, Kosova’nın söz konusu imza ile AB’ye bir adım daha yaklaştığını belirtmişti.