Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu’nda şehit olan Korucu Tim Komutanı Nimet Encu’nun kanı yerde kalmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kahraman Nimet’i bulduğumuz mağarada şu anda 3 terörist etkisiz hale getirildi ve toplam Bestler Dereler’de 5 terörist ölü olarak ele geçirildi” sözlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı ile KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı’na katıldı. Bakan Soylu, Korucu Tim Komutanı Nimet Encu’nun şehit düştüğü Şırnak’ta Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu’nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini şu sözlerle duyurdu: "Yeminimiz bu dağları temizlemektir, yeminimiz terör örgütünün bir tek unsurunun Cumhuriyetin 100. yılında bırakmamaktır. Onun için hiç durmuyoruz büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Dün de Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonunda bu arkadaşlarımız bu mücadeleyi ortaya koyarken Nimet Encu şehit oldu ama operasyon durmadı. Kahraman Nimet’i bulduğumuz mağarada şu anda 3 teröristin etkisiz hale geldiğini ve ölü olarak elle geçirildi. Son dakika haberine göre ise toplam Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Operasyonun hala devam ettiğini kahraman arkadaşlarımızın orada bu operasyonu hem Nimet’in kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha huzurunuzda operasyonun gelişen bilgisi olarak vermek isterim” dedi.