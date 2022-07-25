Konya’da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" toplantısı yapıldı

Konya’da, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunun "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" çerçevesinde toplantı gerçekleştirildi.

Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi’nin ev sahiplerinden biri olan Konya’da toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Kurul Üyesi Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Kurul Üyeleri Prof. Dr. Recep Şentürk, Dr. Murat Yılmaz, Dr. İbrahim Altan ve Uzman Onur Kılıç’ın içinde bulunduğu kurul, program çerçevesinde Konya’ya gelerek Vali Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Vali Özkan ve kurul üyeleri ildeki STK temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi. Tantavi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda sosyal politika odağında şehrin çözüm bekleyen önemli sorunları görüşüldü. Toplantıya katılan temsilciler, kendi çalışma alanları ile ilgili yaşanan sorunları ve çözüm stratejilerini kurula sundu.

Toplantı sonunda basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kurul olarak 7 Bölge 7 İl Projesi çerçevesinde ikinci ziyareti Konya’ya yaptıklarını ve bundan dolayı çok memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye’de sosyal politikalar alanında son 20 yılda çok önemli ve köklü değişimler yaşandığına hep birlikte şahit olduklarını kaydeden Işıkhan, “Başta sağlık, eğitim olmak üzere sosyal yardım, sosyal hizmetler alanında yaşanan bu atılımlar ülkemizin refah düzeyinin artmasında önemli bir yere sahiptir. Sosyal politikalarımızın temelinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesinde vücut bulan sosyal devlet anlayışı yatmaktadır. Hükümetlerimiz ilk günden itibaren insanımızın yaşam standardını geliştirmek için hak temelli sosyal politikaları uygulamaya koymuştur. Bu başarılı politikalarda sosyal devlet son 20 yılda adeta ayağa kaldırılmıştır. Sosyal politikaların en önemli hedefi sosyal adaletin, sosyal refahın sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte Sosyal Politika Kurulu olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızın uygulamalarını değerlendirmek, vatandaşlarımızın yerelde yaşamış olduğu sorunları yerinde gözlemlemek ilkesinde ve görevinden hareket ederek böyle bir projeyi planladık. Çok önemli veriler elde edildi. Konya’mızı temsil eden il müdürleri başta olmak üzere üniversite temsilcileri, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, iş adamlarımız ve dezavantajlı grupların temsilcileri ile çok önemli fikir alışverişinde bulunduk. Çok önemli sorunları dile getirdiler. Biz bunları not aldık ve Ankara’ya döndüğümüz andan itibaren de bunları raporlaştırıp bir üst makama arz edeceğiz” dedi.

Ülkenin kalkınmasında sosyal politikanın çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Işıkhan, “Bizim de temel görevimiz, bize verilen görev doğrultusunda sosyal politika alanında ihtiyaç gruplarına yönelik politika stratejileri geliştirmektir. Sosyal politika sadece bir gruba, sınıfa, kesime hitap etmiyor. Toplumun tümünü kapsayan bir içeriğe sahip. Bu açıdan işimiz hem kolay hem zor. Ama biz yerelden topladığımız bu verilerle geleceğe yönelik özellikle 2053 vizyonunda sosyal politika ihtiyaçlarımızı belirleme fırsatı da bulmuş olacağız. Amaç vatandaşımızın refah seviyesinin artmasını sağlayacak ve katkı getirecek politikalar üretmektir” şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun bütün üyelerinin ilimizde sosyal politikaları iyileştireceği müdahale araçlarını inşa etmelerindeki bu teşrifleri bizim için de gerçekten büyük bir şans. Hem şehrimiz adına hem şehrimizde var olagelen sivil toplum uygulamaları ve sosyal politikalar alanındaki uygulamaları iyileştirme alanında da bizim için bir fırsat. Kurulun burada olması bizim açımızdan çok önemli” ifadelerini kullandı.

Kurula katkılarından dolayı teşekkür eden Vali Vahdettin Özkan, “İlimizde de inşallah bu çalışma hayra berekete vesile olur. Bununla beraber bizim toplum olarak, devlet olarak hedefleri belirlememiz, bu hedefler doğrultusunda çok iyi iletişim halinde olmamız ve bunun oluşturduğu bereketten inşallah hep beraber istifade ediyoruz. Artık devlet yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber olayların katılımcılarına hizmet alıcılarıyla beraber iyi bir şekilde analiz edilmesi, hedeflerin net konulması, bu hedeflere gidecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılması, en sağlıklı, en iyi, en yetişmiş insan kaynaklarını oluşturması ve hedefleri dolduracak faaliyetlerin tek tek ortaya konulması, daha sonra da bir izleme değerlendirme sisteminin kurulması, bunun parayla buluşturulması tüm süreçlerinin temel çerçevesini belirlemede yüksek kurulumuzun vereceği perspektif doğrultusunda biz de taşrada ilgili kamu görevlilerini, bakanlık temsilcileri olarak altını doldurmanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.