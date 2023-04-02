Konya’da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti

Bulgaristan’da yapılan erken genel seçimi için Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar için oy verme işlemleri başladı.

Bulgaristan parlamento seçimleri için Türkiye’de 24 şehirde 162 sandık kuruldu. Konya’da kurulan sadığa çifte vatandaşlar oy kullanma işlemine saat 08.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar saat 17.00’ye kadar oy kullanabilecek. Bulgaristan parlamento seçimlerinin tekrarlandığını ifade eden Konya Balkan Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Çakıcı, “Sabah 07.00 gibi başladı seçmenimiz oy kullanmaya. Akşama kadar oy kullanım işlemi devam edecek. Şu anda Konya’da oy kullanım işlemi merkez Selçuklu ilçesi Mustafa Hotamışlı Anadolu Lisesinde tek sandık olarak devam ediyor. Bütün hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz. Şu anda da buradayız gelen vatandaşlarımıza da yardımcı olacağız” dedi.

“Konya’ya sandık kurulması da vatandaşlarımızın oy kullanımını kolaylaştırdı”

Konya’da yaşayan Bulgaristan göçmeni görevlisi Sali Yıldız, “Oy kullanan vatandaşlarımız oldukça memnun. Biz dernek başkanımızla birlikte tüm alt yapıyı burada oluşturmuştuk. Bu konuda bize de sadece seçmenler değil, Bulgaristan tarafından görevlendirilen yetkililer de bize teşekkür ediyor. Aynı zamanda biz de onlara teşekkür ediyoruz. Şimdilik çok güzel seçim günü geçiyoruz. İnşallah bu şekilde de sona erer. Daha önceden birçok kişi Ankara’ya gidemiyordu. Konya’ya sandık kurulması da vatandaşlarımızın oy kullanımını kolaylaştırdı” şeklinde konuştu.

“Uzun vadeli bir hükümetin kurulması herkes için iyi ve hayırlı olacaktır”

Uzun vadeli bir hükümet kurulmasını arzu ettiklerini belirten seçmenlerden Ziya Öztürk, (58) “Bulgaristan da 6 ayda bir seçim değil de, uzun vadeli bir hükümetin kurulması herkes için iyi ve hayırlı olacaktır. Bizler için de iyi olacaktır. İnşallah güzel sonuçlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Seçmen Nefide Öz ise “Konya’ya sadık kurulması bizim için çok iyi oldu. Çok büyük bir kolaylık oldu. Sonucu da güzel olur inşallah” diye konuştu.