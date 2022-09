Konya’da Ahmet Çalık Parkı açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Akabe Mahallesinde yapımı tamamlanan ve elim bir kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın adının verildiği park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Akabe Mahallesine kazandırılan ve Ocak ayında elim bir kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın adının verildiği parkın açılış töreni düzenlenen programla gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni Ahmet Çalık anısına Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan slayt gösterisi ile devam edildi. Ahmet Çalık’ın anne ve babasının da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

“Konya hiçbir zaman unutmaz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak her açıdan özel, her açıdan değerli ve anlamlı bir yatırımı daha Konyalılarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ahmet Çalık’ın hatırasını yaşatıyor olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Kılca, “Belki hayatımda yapacağım en zor konuşmayı şu anda yapıyorum. 11 Ocak’ta beyefendi bir sporcuyu, evladımızı kaybettik. Ahmet Çalık, ahlakıyla ve inancıyla maneviyatı güçlü bir insandı. Her daim hedefleri olan, geldiği yeri asla unutmayan ve kendisini yetiştiren hocalarına, takımına vefalı bir kardeşimizdi. Genç yeteneklerin yanındaydı. Altyapıdaki kardeşlerine sürekli destek verirdi. Yani tüm Türkiye’ye mal olmuş bir sporcuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten Ahmet’i tüm taraftarlar bağrına bastı. Herkes kendi öz evladı gibi sevdi ve vefatına kendi öz evladını kaybetmiş gibi üzüldü. Böylesine güzel bir insanın hiçbir zaman unutulmamasını ve gelecek nesillerimizin de Ahmet Çalık’ı örnek alarak yetişmesini arzu ediyoruz. Konya hiçbir zaman unutmaz. Karatay Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeler vardı bizler de bu amaçla; Akabe Mahallemize kazandırdığımız bu parka Ahmet Çalık kardeşimizin ismini verdik. Bu vesileyle bu kararın alınmasında katkıları olan meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu parktan nice Ahmet Çalık’lar çıkacak”

Ahmet Çalık Parkı’ndan nice başarılı gençlerin çıkmasını temenni ettiklerini belirten Kılca, ”Yeşil alanları, tartan pist yürüyüş yolu, Kafe Karatay’ı, basketbol sahası, suni çim halı sahası ve dinlenme alanlarıyla Ahmet Çalık Parkı, sadece ilçemize hizmet vermeyecek; aynı zamanda spor kompleksleriyle donattığımız ve gençlerimizin hizmetine sunduğumuz bu parktan inşallah nice Ahmet Çalıklar da çıkacaktır. Buna yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Hasan Kılca Ahmet Çalık ile anısını anlatırken duygulandı

Ahmet Çalık ile de bir anısını anlatan Hasan Kılca, “27 Aralık’taki Beşiktaş maçını Ahmet’le birlikte izlemiştik. Saha dışında arkadaşlarına o kadar büyük bir destek veriyordu ki. 90. dakikada Konyaspor gol atınca öyle bir sevindi ki o sevinci hala gözlerimin önünde. Her zaman arkadaşlarını düşünen öyle güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine, Konyaspor camiasına ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi.

“Bu park Ahmet Çalık’ın adının ve anısının yaşaması için çok önemli”

Ahmet Çalık’ın Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu olduğuna vurgu yapan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan parkın Çalık’ın adının ve anısının yaşaması açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Palut Konyaspor camiası olarak Ahmet Çalık’ın hatırasının her zaman gönüllerinde olduğunu dile getirerek, “Böyle bir parkın açılacağını ve benim de bir konuşma yapacağımı öğrendiğim andan itibaren Allah’tan bana bu konuşmayı tamamlayacak bir güç vermesini diledim. Ne söylesek yetersiz ne söylesek anlamsız kalır. Bizdeki Ahmet annesi babası için muhteşem bir evlat, abisi için muhteşem bir kardeş. Türk futbolu için çok değerli bir sporcu, arkadaşları için kardeşten de öte bir karakter. İhtiyacı olan için çok büyük bir yardımsever. Kısaca özetlemek gerekirse çok değerli bir insandı. Bu kadar geçen zamanın sonunda Ahmet’in acısı yüreğimizde gönlümüzde hep bir yerde ilk günkü gibi duruyor. Çalışıyoruz, maçlara çıkıyoruz. Yeri geldiği zaman seviniyoruz ama bir gün bile onu unutmuyoruz. İnsan hafızası unutmaya programlı böyle yaratılmışız. Ama biz asla unutmayacağız. Bu park gelecek nesillerde onun nasıl bir insan olduğunu nasıl örnek bir sporcu olduğunu hatırlaması açısından çok önemli ve değerli. Yüreği yanan anne, babasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Parkın yapımında emeği geçen Hasan Kılca Başkanımız ve herkese yürekten teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

“Konya bir vefa şehri”

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de sözlerine Ahmet Çalık ile ilgili hazırlanan videodan çok etkilendiğini dile getirerek başladı. Özgökçen, Konya’nın bir vefa şehri olduğunu söyledi ve Ahmet Çalık’ı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti. Ahmet Çalık’ın temiz kalpli, güzel karakterli, azimli ve mücadeleci kişiliğine dikkat çeken Başkan Özgökçen, vefatının ardında dünyanın her tarafından büyük futbol kulüplerinden başsağlığı mesajları geldiğini ifade etti. Özgökçen aynı zamanda Büyükşehir, Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerinin spor yatırımları ve gerçekleştirdiği projelerle Konyaspor’a alt kapı kaynağı sağladığını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan Konyaspor’un ve Çalık ailesinin adının parkta yaşatılması ile ilgili talepleri olmadığını; Ahmet Çalık’ın yaşarken bıraktığı güzel izlere binaen Başkan Hasan Kılca’nın adını büyük bir incelik göstererek parka verildiğini belirtti. Başkan Özgökçen, Çalık’ın adının yaşatılmasına katkıda bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

“Karatay belediyemizin yatırımı bir vefa örneği”

Karatay Belediyesi tarafından kazandırılan parkın bir vefa örneği olduğuna işaret eden Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş; Ahmet Çalık’ın duruşu ve karakteri ile örnek bir insan olduğunu aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan merhum Ahmet Çalık’ın adının yaşatılması için açılan parktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tüm Türkiye Ahmet kardeşimizin hatırasına sahip çıkıyor” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ise; Hasan Kılca’nın Konya adına bir vefa örneği sergilediğini söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Hasan Kılca tarafından güzel bir yatırımın Konya’ya kazandırıldığını söyleyen Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın; Konya’nın Çalık’ı hayırla yad ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından parkın açılışı gerçekleştirildi. Parkın açılış programının akabinde ise protokol üyeleri ve Ahmet Çalık’ın ailesi Parkın içerisinde hayata geçirilen Kafe Karatay’ı gezdi. Ayrıca Karatay Belediyesi tarafından açılışa katılan tüm vatandaşlara helva dağıtıldı.

Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Ahmet Çalık Parkı’nın açılış törenine; Ahmet Çalık’ın annesi Nurhan Çalık, Babası Ali Çalık, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Başkan Faruk Ulular, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Karatay Mülki İdare Amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.