banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğalgaz fiyatları yüzde 34 arttı!
Doğalgaz fiyatları yüzde 34 arttı!
Rusya'nın başı faizle dertte!
Rusya'nın başı faizle dertte!
TİM Başkanı Gülle’den ‘büyüme’ değerlendirmesi
TİM Başkanı Gülle’den ‘büyüme’ değerlendirmesi
Motorin ve benzine bu kez indirim geliyor!
Motorin ve benzine bu kez indirim geliyor!

Konya’da "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi

Konya’da Adaleti Savunanlar Derneği Konya İl Başkanlığından 28 Şubat Post Modern darbesi konulu sergi açılarak basın açıklaması yapıldı.

Politika 28.02.2022, 15:08 28.02.2022, 15:15
Konya’da "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi

Konya’da Adaleti Savunanlar Derneği Konya İl Başkanlığından 28 Şubat Post Modern darbesi konulu sergi açılarak basın açıklaması yapıldı.

Konya İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, "Büyük acılar çekildi 28 Şubatta toplumun bütün kesimleri bu açıdan nasibini aldı. Görünüşte iktidara millet iradesiyle gelen iktidara karşı yöneltilmiş bir saldırı bir kalkışma olmasına rağmen o dönemde hepimiz tecrübe ettik. Sadece siyasal iktidarı değil ama dinimizi dini değerlerimizi , eğitimimizi, toplumsal düzenimizi, kültürümüzü yani topyekün bütün değerlerimizi hedef aldığını gördük. Dolaysıyla bugün 25’inci yılında 28 Şubattı hiçbir şekilde bizler unutmamamız gerekiyor unutturmamız gerekiyor" dedi.

ASDER Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz, “Milletlerin hayatında hiç yaşamak istemeyeceği karanlık günler vardır ve bu toplum Türkiye pratiği ile 100 yıllık mazisi darbeler hızarından geçmiş bir ülke ise, tünelin ucunu görmeyi zorlaştıran nice karanlık geçişler ve kara bulutlar yaşanır olur. İşte bu karanlık günlerin darbelerini unutturmamak adına; irili ufaklı darbeler, ana darbeler, ara darbeler, post darbeler, yavru darbeler ve onlarca taşeron darbe senaryoları hatırladığımızda ve bunları isimlendirdiğimiz de maalesef neredeyse kullanılmayan harf bile kalmamıştır. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız ve bu 25’inci yılını andığımız 28 Şubat post modern darbesinde böylesi kasavetli geçmişimizin en karanlık dönemlerinden birinin adıdır” diye konuştu.

Başkan Kanmaz, “Darbelerin tecrübe kazandığı, 28 Şubat’ın post unvanı aldığı TSK içindeki yuvalanan BÇG (Batı Çalışma Gurubu) mensubu ihtilalci yapının sütrede kalarak o dönemdeki bazı siyasi partileri, beşli çete olarak isimlendiren o dönemin sözde bazı sivil toplum kuruluşlarını bazı eğitim kurumlarını ve o dönemin sözde bazı medya kuruluşlarını millete rağmen ne acı ki güya toplum adına cepheye sürdüğü bir trajedinin adıdır. 28 Şubat; toplumun her kesiminin bir şekilde acı çektiği, neredeyse hayatına ve psikolojisine kazıdığı bir dönemin hala ASDER olarak bitmediğine inandığımız ki hala verilmeyen geçmişe dönük haklarımız durmaktadır. Gölgelerini kapalı devre ve uyuyan dev modunda koruyan bir derin tezgahın senaryosunun başka isim altında devam etmekte olduğuna inanmaktayız. Mili iradeye inanmayanların hala farklı tezgah bulma arayışının ve tezgahtarlar bulma çabalarının artık sona ermesi için ASDER olarak her zaman dillendirdiğimiz ve çok geç kalınan sivil bir anayasa bu darbe hevesçilerinin heveslerini kursağında bırakacak kalıcı ve köklü bir çözüm olacaktır. 28 Şubatı ve 15 Temmuzu ve buna benzer, siyasette ve devlete müdahaleyi, planları yaşayan ve yaşatan her dem ve ahvalden çıkmanın artık kaçınılmaz zarureti bu uğurda oluşan davaya sahip çıkma bilinç ve şuuru, inşallah hepimizi daha ferasetli birer mümin, adaleti küreselleştirme hedefin de olan bir insan, müşfik olarak birer kardeş, eşit birer vatandaş, girişimci birer küresel yurttaş yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasından sonra "28 Şubatlar unutulmasın sergisi" gezildi. Sergiye; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ASDER Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz ve vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18