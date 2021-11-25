Konuşma metnini kaybeden Johnson, anlattıklarıyla hem güldürdü hem de tepki çekti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iş dünyasına hitap ettiği sırada konuşma metninin yer aldığı sayfaları karıştırınca daha önce gittiği bir eğlence parkını anlattı. Salondan gülüşme sesleri yükselirken, Başbakan Johnson "ciddiyetsiz" olmakla suçlandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz Pazartesi günü İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda (CBI) yaptığı konuşma sırasında, konuşma metninde kaldığı yeri unutunca ülke gündemine oturdu. Johnson’ın konuşmasında İngiltere’deki tüm yeni evlere ve binalara gelecek yıldan itibaren elektrik enerjisi ile çalışan araç şarj noktalarının kurulmasını sağlamak için yapılacak bina düzenlemelerine yönelik detayları paylaşması bekleniyordu. Ancak konuşması sırasında bir süre sonra sayfaları karıştıran Johnson, bir çizgi film karakterini anlatan Hampshire’daki eğlence parkı Peppa Pig World’e yaptığı son geziyle ilgili görüşlerini paylaşmaya başladı.

"Peppa Pig World’e gittiyseniz eller yukarı"

Kaldığı yeri unutarak saniyelerce sayfaları karıştıran Johnson, "Dün hepimizin yapması gerektiği gibi Peppa Pig World’e gittim. Peppa Pig World’e gittiyseniz eller yukarı" deyince salondakiler gülmeye başladı. "Bu yeterli değil" diyen Johnson, konuşmasını devam ettirerek, "Onu sevdim. Peppa Pig World tam olarak benim tarzım. Çok güvenli sokakları, okullarda disiplini, yeni toplu taşıma sistemlerine yoğun vurgusu var" ifadelerini kullandı. Peppa Pig adlı TV şovunun İngiliz televizyon kanalı BBC tarafından reddedildiğini, şu anda 180 ülkeye ihraç edildiğini ve 6 milyar sterlin değerinde olduğunu söyleyen Johnson, "Bu bir dahi, değil mi? Dünyadaki hiçbir hükümet, hiçbir Whitehall memuru, Peppa’yı akla getiremezdi" dedi.

Ciddiyetsizlikle suçlandı

Ancak Başbakan Johnson, üst düzey iş adamları ve bazı Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından "ciddiyetsiz ve profesyonellikten yoksun" olmakla suçlandı. Toplantıya katılan liderler, konuşmanın "utanç verici" olduğunu söyledi. Bir muhafazakar parti milletvekili Johnson için "Partinin güvenini kaybediyor” dedi.

Northern Powerhouse Partnership Başkan Yardımcısı ve Siemens’in eski CEO’su Juergen Maier, Johnson’ın “başarısız bir konuşma” yaptığını ifade etti. İş dünyası liderleri grubu Institute of Director’dan Kitty Ussher da Johnson’ın konuşmasının güven uyandırma konusunda çok az şey sunduğunu ve "uygunsuz" olduğunu dile getirdi.