Kongo Turizm Bakanı Matondo: "Türkiye ile ilişkilerimiz gelişecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü var"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Turizm Bakanı Modero Nsimba Matondo, Türkiye’nin kendine özgün bir model oluşturduğunu belirterek, "TİKA buna bir örnek. Türkiye ile ilişkilerimiz gelişecek ve buna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü var" dedi.

Uluslararası Adalet için Barış ve Eşitlik Konseyi (COJEP International) tarafından Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da "Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı" düzenlendi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteği ile düzenlenen programa Kongo Demokratik Cumhuriyeti Turizm Bakanı Modero Nsimba Matondo’nun yanı sıra ülkede faaliyet gösteren yüzün üstünde sivil toplum kuruluşu katıldı. COJEP International Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, yaptığı açılış konuşmasında adil bir dünyanın sivil toplum kuruluşlarının dayanışması ve iş bilirliği ile gerçekleşebileceğini belirterek, Dünya Sivil Dayanışma Forumlarını gelecek yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da, Bangladeş’in başkenti Dakka’da ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirmek için çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Kinşasa’da TİKA’nın desteğiyle sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite artırımı için bir program gerçekleştirdiklerini belirten Gedikoğlu, "COJEP, ABD, Afrika, Asya, Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar koordinasyon merkezlerini kurarak, koordinatörlerini atamıştır. Bu koordinatörlerle birlikte ’Adil Bir Dünya için Bir Şey Yap: Afrika ve Asya Yılı’ etkinliklerini Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu koordinatörlükleri ile ’Dünya Sorunlarında Sivil Toplumun Rolü’ konulu uluslararası konferansları gerçekleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye kendini ispat ederek kendine özgün modelini oluşturdu"

Bakan Matondo ise, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi yıllarca bekleterek kabul etmediğini, fakat Türkiye’nin kendini ispat ederek kendine özgün modelini oluşturduğunu kaydetti. Bakan Matondo, "Biliyorsunuz ki politikacılar için sivil toplumun önünde konuşmak kolay bir mesele değildir. Fakat burada bugün sizleri bir arada görmekten mutluluk duydum. Demokratik Kongo Cumhuriyeti gelişecekse bu sivil toplum ile beraber olmalı. Bu bağlamda bugün bizlerle olan COJEP ve TİKA’ya teşekkür ederim. Bu iki kuruluş Türkiye’nin önemli ve güçlü organizasyonlarındandır. Biliyorsunuz ki yakın bir tarihte Cumhurbaşkanımız ile birlikte Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunduk. AB, Türkiye’yi yıllarca bekleterek kabul etmedi. Fakat Türkiye kendini ispat ederek kendine özgün modelini oluşturdu. TİKA da buna örnek. Aynı şekilde resmi temsilciliğini başkent Kinşasa’ya kuran COJEP burada olmaya devam etmeli. COJEP, sivil toplumumuzun dünyaya açılmasında önemli rol oynayacaktır. Şüphesiz Türkiye ile ilişkilerimiz gelişecek ve buna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü var" dedi.

Program kapsamında birçok konferans düzenlendi

Program kapsamında Yurtdışı Türkler Birliği (YTB) görevlisi Özden Erim, "Daha Adil Bir Dünya ve İşbirliği Fırsatları için Model Ülke Türkiye" başlıklı çevrimiçi bir sunum gerçekleştirdi. Erim’in hemen ardından Proje Teknikleri Uzmanı ve Konuşmacı Tuğçe Karataş’ın "Uluslararası Fonlar, Fonlara Erişim ve Proje Teknikleri", Malek’as Farm Global SARL şirketinin hukuk danışmanı ve sivil topluk kuruluşu MK Agro’nun İcra Direktörü Nüguala Mabiala Delice’nin "Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Sivil Toplumun Geleceği ve Potansiyeli", Gazeteci Güngör Yavuzaslan’ın "Daha Adil Bir Dünya ve Sivil Toplum için Yeni Modeller" ve son olarak COJEP International Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Sati Arik’in "Uluslararası Kuruluşlarda Lobicilik ve COJEP ile İşbirliği İmkanları" konferansları düzenlendi. Ayrıca programda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’in kardeşi Thsisekedi Roger, katılımcılara hitaben bir selamlama konuşması yaptı. COJEP Afrika Koordinatörü Georges Kalonji de programda bir konuşma gerçekleştirdi. Katılan sivil toplum kuruluşlarının COJEP Dünya Network sistemine üye olduğu program, katılımcılara sertifika verilmesiyle son buldu.