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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi i Rashidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi’yi kabul etti.
Politika 26.07.2022, 17:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Rashidi, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Rashidi’’nin, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.