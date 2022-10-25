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Kongo Cumhuriyeti’nın Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele’yi kabul etti.
Politika 25.10.2022, 18:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Ondele, Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Ondele’nin, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.