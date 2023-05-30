Kongo Cumhurbaşkanı N’Guesso’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kongo Cumhurbaşkanı N’Guesso, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.