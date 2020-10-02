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Kobani soruşturmasında gözaltına alınan Sırrı Süreyya Önder serbest bırakıldı

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Politika 02.10.2020, 12:04
2004
Kobani soruşturmasında gözaltına alınan Sırrı Süreyya Önder serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Sırrı Sürreyya Önder'in de olduğu 20 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen isimler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.

Cumhuriyet Savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik tarafından, gözaltına alınan 17 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ile birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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